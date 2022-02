Vincent Kompany: «Si vous regardez derrière, vous tombez»

À Louvain, le Sporting d’Anderlecht aura trois grands objectifs face à la bande à Marc Brys. Fort de trois succès de rang face à Eupen, Zulte et Genk, le RSCA peut égaler son enchaînement de quatre succès consécutifs réalisé en décembre. Ce serait synonyme de fin de série négative contre OHL après trois matchs sans succès depuis le retour louvaniste au sein de l’élite. Enfin, une victoire à Den Dreef donnerait encore un peu plus de poids aux mots de Vincent Kompany, l’entraîneur bruxellois ayant indiqué après la victoire contre Genk qu’il se concentrait davantage sur le haut du classement que sur les équipes à la poursuite d’Anderlecht. « C’est ma manière de penser, indiquait le principal intéressé vendredi. Cela sert à se motiver et à travailler toujours plus. Parce que si vous regardez derrière, vous tombez. »

