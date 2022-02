Libye: le secteur pétrolier doit rester à l'abri des querelles politiques (Occidentaux)

Dans un communiqué conjoint, les ambassades de ces cinq pays à Tripoli ont appelé au respect de "l'unité, l'intégrité et l'indépendance de la NOC" et à préserver sa "nature apolitique et technique".

Tout en saluant "l'engagement de la NOC à améliorer la transparence de ses finances", les représentations diplomatiques ont "mis en garde contre tout acte susceptible de la saper" et souligné la "nécessité d'éviter toute action qui pourrait menacer la paix, la sécurité et la stabilité de la Libye", en accord avec les résolutions du Conseil de sécurité des Nations unies.