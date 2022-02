Mitoma devrait être titulaire

S’il parait acquis que Millán débutera la rencontre, cela devrait également être le cas de Mitoma. Le joueur japonais n’a plus joué de match officiel depuis le 26 décembre dernier, suite à une blessure encourue lors du match amical contre le Cercle de Bruges lors du stage à La Manga. Mais il est aujourd’hui retapé. « Il s’est préparé comme pour commencer un match », a expliqué Felice Mazzù en conférence de presse ce vendredi. « Il a eu 90 minutes de jeu lors de notre amical face à Deinze ce mardi. Je pense qu’il est prêt. On verra toutefois s’il sera capable d’aller au bout. »

Reste à voir dans quelle position exactement il jouera. Car il n’est pas exclu que Mazzù déroge, exceptionnellement, à son 352 vu les absences combinées d’Undav et Vanzeir. « Changer de système ? C’est une possibilité dont on a parlé en semaine. On a mis quelques situations en place. Mais on verra ce samedi. »