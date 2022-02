Millán, un «ours» pour faire oublier Vanzeir et Undav

Le grand moment est arrivé pour Alejandro -dit Álex- Millán qui devrait fêter sa toute première titularisation avec l’Union ce week-end. La pression sera grande sur ses épaules car jamais Felice Mazzù n’a dû composer sans aucun ses deux attaquants fétiches, Undav et Vanzeir, depuis qu’il entraîne à l’USG. Mais l’avant-centre a déjà donné des gages de sûreté, inscrivant le troisième but des siens face à Charleroi le week-end dernier. À cette occasion, et comme lors de chaque goal qu’il inscrit, il avait dévoilé une partie du tatouage présent sur son torse : celui d’un ours, son animal préféré. « Quand j’étais petit, ma mère m’a offert un ours en peluche. Plus tard, je me le suis fait tatouer et je lui dédicace chacun de mes buts » Un ours qui voudra montrer ses crocs face aux ... Pandas.