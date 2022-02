Les joueurs de Seraing agressés

Les Sérésiens ont reçu un solide coup au moral. Ils sont de retour de Gand, dans la nuit de mercredi à jeudi, une défaite 4-0 dans la besace, conséquence, une nouvelle fois, d’erreurs individuelles en début de rencontres. Le car du RFC Seraing est sur le point de pénétrer dans le parking du stade du Pairay. Des supporters l’y attendent. Ceux-ci sont déçus, frustrés par les récents résultats. Une poignée d’individus enveniment la situation. Les injures pleuvent à l’adresse des joueurs. La tension monte et les fauteurs de troubles dépassent les bornes. Youssef Maziz, notamment, est pris en grippe. Sa voiture est vandalisée et des menaces sont proférées à son égard, mettant son intégrité physique en danger. Les stewards et policiers présents font tout pour maîtriser les événements et parviennent à extraire les joueurs et membres du staff de cette situation désolante.