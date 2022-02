Standard: le départ de Grosjean pour apaiser certaines tensions

Trois des plus grands groupes de supporters du Standard, les Ultras Inferno 96, le Publik Hysterik Kaos 2004 et le Hell Side 81, avaient programmé, ce dimanche avant le match face à La Gantoise et malgré le huis clos, l’organisation d’un « grand rassemblement du peuple rouche » pour exprimer leur mécontentement et continuer à demander le départ de Bruno Venanzi et Alexandre Grosjean. Sans imaginer, au moment de lancer leur appel à la mobilisation générale, que la tête du deuxième roulerait deux jours plus tard. Parce que son maintien en place, dans un climat de contestation poussé à son paroxysme, était devenu pour celui qui reste jusqu’à nouvel ordre le patron du Standard, un point sensible.