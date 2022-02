Le Standard est-il réellement un candidat au maintien? Nos experts donnent leur avis dans «En attendant le match» (vidéo)

Proche de la zone de relégation, le Standard vit l’une des pires saisons de son histoire. Dans « En attendant le match », le talk foot de Sudinfo et Le Soir, nos spécialistes Jean-François Remy, Emiliano Bonfigli et Gregory Bayet sont revenus sur l’actualité du club liégeois, accompagné par l’ancien Diable rouge, Mbo Mpenza.

· Après 27 journées de championnat, le Standard est 14ème avec 29 points. Le bilan est de 7 victoires, 8 matches nuls et 12 défaites. Sur les 7 victoires, il n’y en a que 2 à Liège. 11 points sur 29 ont été pris à domicile, c’est simple, c’est la moins bonne équipe du championnat dans ce registre. Une statistique éloquente qui indique bien que Sclessin n’a plus rien d’un enfer, si ce n’est pour sa propre équipe.

La vie d’un club de football est rythmée par des hauts et des bas. Si les grandes institutions arrivent généralement à limiter ces passades, fort est de constater qu’on ne connaît pas encore la profondeur du gouffre, qui menace le Standard en cette fin de saison. Jamais, les Rouches n’ont connu la relégation, mais cette année pourrait s’avérer historique pour le club liégeois, la faute à des résultats catastrophiques. Pour Emiliano Bonfigli, une relégation n’est pas à l’ordre du jour, mais la situation reste très inquiétante. « Si le Standard gagne son match de retard face au Beerschot, ils auront 9 points d’avance sur le barragiste, donc pour moi il n’y a pas de soucis, mais malgré tout, ça reste le club le plus instable du pays pour l’instant ». Des propos cohérents quand on s’intéresse de plus près aux statistiques accablantes des hommes de Luka Elsner.

· 6 défaites en 14 rencontres à domicile toutes compétitions confondues.

· En Pro League, ce n’est que 29 buts marqués pour 43 encaissés.

· 3 défaites lors des 4 derniers matches, la dernière victoire remonte au 26 janvier dernier contre Eupen avec un succès 0-2.

· Le Standard est l’équipe qui prend le plus de cartons jaunes dans notre championnat, avec une moyenne de 3,2 cartons par match. Une agressivité pour compenser les difficultés sur le terrain.

Une nouvelle est venue basculer l’actualité du club ce vendredi avec la fin de la collaboration entre le club et Alexandre Grosjean. Pour Mpenza, pas sûr que ça soit le bon timing. « Une bonne décision à prendre maintenant, je ne sais pas. Ça devait arriver tôt ou tard, mais est-ce le moment opportun ? Peu importe, car quoiqu’il arrive, le club est occupé à perdre que ça soit en qualité sur le terrain, et maintenant sur le côté administratif. Il faut vraiment que Bruno Venanzi trouve des solutions. »

Luka Elsner, encore l’homme de la situation ?

Pour le rédacteur en chef de VOO Sport World, Jean-François Remy, un des problèmes du Standard, c’est que le fond de jeu n’évolue pas. « Le cœur d’un projet, d’un vestiaire, c’est le jeu. L’entraîneur et les joueurs collaborent ensemble depuis 5 mois, et la structure du jeu, on ne la voit pas évoluer. » Emiliano surenchérit directement sur le coach slovène. « On peut se poser la question de savoir si Luka Elsner est l’homme de la situation pour cette fin de saison, car là, on le sent démotivé, impuissant, dans les interviews d’après-match c’est fort ce qu’il dit ».

Problèmes internes

L’un des problèmes du Standard, c’est évidemment sa situation interne. Fortement critiquée par les supporters, la direction est souvent désignée comme responsable de cette descente aux enfers. Pour Mbo Mpenza, ce qu’il se passe plus haut, agit forcément sur le comportement des joueurs. « Quand vous êtes joueur, vous regardez l’entraîneur. Quand tout va bien il n’y a aucun problème, mais quand ça ne se passe pas bien, vous regardez plus haut et ici, au Standard, il y a personne. Il n’y a pas de capitaine, c’est un bateau vide. »