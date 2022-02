Thierry Neuville déboule en tête en Suède

Dès la deuxième spéciale de ce rallye de Suède, on avait toutes les raisons de s’inquiéter pour Thierry Neuville. Certes forcé de disputer une partie de la spéciale au ralenti et d’être ainsi crédité d’un temps forfaitaire suite à une neutralisation - Breen avait planté sa Ford dans un mur de neige -, le pilote Hyundai se plaignait déjà de sa voiture en désignant le système hybride comme à l’origine de tous ses maux. Après avoir mécaniqué sur le parcours routier, il était pourtant rentré en 2e position (à 8 bonnes secondes de Rovanpera) au moment de confier sa voiture à ses mécanos sur le temps de midi. « On n’a fait que quelques changements mineurs, et la voiture ne m’a plus donné le moindre problème pendant l’après-midi », allait ensuite raconter notre compatriote… finalement classé en tête de l’épreuve au terme de cette première journée !