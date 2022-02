Le sentiment d’abandon

Alors qu’on hisse les drapeaux sur les Parlements, alors qu’on illumine les hôtels de ville et les skylines en bleu et jaune, c’est un grand malaise qui s’impose.

Des femmes et des enfants qui descendent un escalator immense vers les entrailles d’une ville. Des sirènes hurlantes qui poussent des populations vers des abris. Une petite fille qui monte dans un car et que son père n’arrive pas à lâcher, et pour cause : elle fuit son pays alors qu’il va rejoindre des lignes de combat. Des visages et des corps ensanglantés. Et tout cela encore et encore à Odessa, Kharkiv, Marioupol, Kiev, tous ces lieux que nous suivons avec déchirement désormais sur nos téléphones reliés en instantané à l’Ukraine.

Et pourtant, le message des Ukrainiens attaqués et envahis par les Russes aux pays du « monde libre » est clair : « Nous sommes tout seuls à nous battre. » Alors qu’on hisse les drapeaux sur les Parlements, alors qu’on illumine les hôtels de ville et les skylines en bleu et jaune, c’est un grand malaise qui s’impose en assistant en spectateurs à la sujétion par la force d’un pays et de sa population.