Le Sporting de Charleroi a vaincu les éléments

Alors qu’il sortait de deux défaites de rang face aux ténors que sont le FC Bruges et l’Union, le Sporting de Charleroi devait absolument se relancer ce vendredi au Beerschot. Longtemps en difficultés face aux éléments contraires qui se sont multipliés, les Sambriens ont su réagir en fin de partie pour arracher une victoire importantissime dans la course au Top 8. Pour la première fois de la saison, le Sporting est parvenu à renverser une rencontre après avoir été mené. « On espère que ça peut servir de déclic pour la suite. Ce type de match participe à la création de l’expérience collective. On avait vécu aussi ce genre de match à Gand. Cela doit donner de la confiance », expliquait Edward Still, conscient que tout n’a pas été parfait ce vendredi. « On démarrait ce match sans trois cadres et on a rapidement perdu deux titulaires. Je suis content de la résilience dont a fait preuve le groupe. C’est un match qui aurait pu tourner dans l’autre sens et je ne vais pas me plaindre de la réussite. »