Adem Zorgane, buteur décisif pour Charleroi au Beerschot: «On a montré du caractère»

« Cela fait plaisir, surtout quand c’est le troisième but, celui de la victoire. Je suis là pour aider l’équipe. Et, sur ce but, j’ai pu compter sur mes équipiers. Je récupère le ballon puis on fait un bon mouvement avec Badji et Knezevic », commentait l’attaquant algérien avec son humilité habituelle. « L’entraîneur m’avait dit qu’un médian de terrain moderne devait aussi marquer. Je suis content de l’avoir fait après avoir manqué peut-être 4 ou 5 buts lors des dernières rencontres. »

Le médian du Sporting carolo reconnaissait pourtant que son équipe n’avait pas livré une grande prestation au Kiel. « Même mené, on n’a jamais douté », poursuit Zorgane. « On a montré du caractère. Mais, il faut reconnaître qu’après le 1-1, on a pas mal subi. On a su jouer avec maturité et gérer finalement nos moments difficiles. Quand on a marqué notre deuxième but, on a retrouvé notre football. Il faut dire également que ce n’est jamais facile de venir affronter une équipe qui joue sa survie. Cela n’était pas simple non plus de perdre d’entrée des éléments comme Loïc (Bessilé) ou Hervé (Koffi), alors qu’il nous manquait déjà des joueurs clés comme Ryota Morioka, Jules Van Cleemput ou Ali Gholizadeh. »