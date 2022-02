Pep Guardiola défend Zinchenko, qui a souhaité la mort de Poutine: «Que ressentirions-nous si notre pays était attaqué?» (vidéo)

Les Ukrainiens vivent des moments très difficiles, c’est le moins que l’on puisse dire. Certains joueurs, actuellement dans leur club en Europe, sont également pris d’émotion par ce conflit. C’est le cas d’Oleksandr Zinchenko qui vit une période très difficile. Le jeune joueur ukrainien de Manchester City s’était exprimé très durement sur les réseaux sociaux il y a quelques jours, souhaitant notamment la mort de Vladimir Poutine. Depuis, le réseau social a supprimé son message mais le joueur n’en est pas resté là : il a aussi participé, à Manchester, à une manifestation appelant à la fin de la guerre.

En Angleterre, comme un peu dans toute l’Europe, son message a fait beaucoup parlé. En conférence de presse, son coach, Pep Guardiola, a, lui, déclaré, qu’il fallait se mettre à la place de son joueur : « Que ressentirions-nous si notre pays où nous sommes nés, où nous avons de la famille et des amis était attaqué, tuant des innocents ? Comment vous sentiriez-vous ? J’ai parlé en privé avec lui et avec le staff. ‘Oleks’ est un gars incroyablement fort. Ce n’est pas facile, mais aujourd’hui et hier à l’entraînement, il a été brillant. Il est prêt à jouer. »