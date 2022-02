WRC: Thierry Neuville glisse de la 1e à la 4e place au rallye de Suède, Kalle Rovanperä nouveau leader

La matinée a été dominée par les Toyota. Le Britannique Elfyn Evans a enlevé l’ES8 et le Finlandais Kalle Rovanperä l’ES10, tandis que la 9e spéciale a été annulée. L’Irlandais Craig Breen (M-Sport Ford) a lui signé le meilleur temps dans l’ES11.

Neuville a cédé sa 1re place à Rovanperä dès la première spéciale du jour, que le Belge terminait en 6e position à 6.7 du scratch. « Je n’ai pas trouvé de grip, pour être honnête, et j’ai pas mal patiné au départ et perdu environ 2 secondes. C’est une étape difficile et tout peut arriver, mais on va essayer de trouver le rythme », a tweeté Neuville après l’ES8.