Cyclisme: la 7e étape et le classement final pour Tadej Pogacar au Tour des Emirats arabes unis

Tadej Pogacar (UAE Team Emirates) a remporté le 4e Tour des Emirats arabes unis, la première course WorldTour de la saison, dont il s’est adjugé la 7e et dernière étape, disputée samedi sur 148 km entre Al Ain et Jebel Hafeet.

Dernier rescapé de l’échappée matinale, Gianni Vermeersch (Alpecin-Fenix) a été repris par le peloton des favoris à 7,5 km de l’arrivée, dans la montée finale de Jebel Hafeet, une ascension longue de 10,9 kilomètres (à 6,7 %), à la frontière avec Oman.