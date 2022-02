Guerre en Ukraine: le contrat de sponsoring de Gazprom avec l’UEFA en question

L’instance continentale du football « s’apprête » à mettre fin à ce partenariat en place depuis 2012, et doit acter cette décision lors d’un comité exécutif réuni « la semaine prochaine », a-t-on précisé de même source, confirmant des informations de la presse anglaise.

Selon The Times et The Telegraph, notamment, l’UEFA, réunie vendredi en urgence en comité exécutif extraordinaire, a demandé à ses avocats de lancer le processus de rupture immédiate du contrat la liant avec le géant gazier, détenu majoritairement par l’Etat russe.