Athlétisme: Cynthia Bolingo foudroyée en finale du 60 m du «national»

La Bruxelloise, qui avait réussi le deuxième temps belge sur 60 m en séries, s’est gravement blessée en finale des championnats de Belgique en salle. Julien Watrin (400 m) et Eliott Crestan (800 m) ont amélioré le record de Belgique.

Alors qu’elle avait marqué les esprits en séries en s’imposant en 7.25, le deuxième temps belge de l’histoire derrière les 7.10 de Kim Gevaert, Bolingo, qui avait pris le meilleur départ en finale, s’est effondrée à mi-course, jetant un froid glacial dans le hall d’athlétisme de Blocry, à Louvain-la-Neuve. C’est, selon les premières informations, le genou de la Bruxelloise qui l’a lâchée et elle a dû être évacuée de la piste par les services médicaux. La victoire est revenue à Rani Rosius en 7.35.

Cynthia Bolingo n’en finit plus d’être poursuivie par la poisse. Après avoir dû renoncer en dernière minute à prendre part aux Jeux de Tokyo en se blessant à l’ischio lors du stage préparatoire de Mito, la Bruxelloise, qui avait décidé de s’aligner ce samedi sur 60 m plutôt que sur 400 m en raison de douleurs aux genoux aux championnats de Belgique en salle, a payé ce choix au prix fort.

« Dans le meilleur des cas, elle s’est occasionnée une entorse, dans le pire des cas, une rupture des ligaments », a indiqué Carole Bam, sa coach, qui a indiqué qu’un examen approfondi de sa blessure ne pourra être effectué que ce dimanche.

La blessure de la coureuse du CABW est non seulement un coup dur pour elle mais aussi pour le 4 x 400 m féminin belge, qualifié pour Belgrade. Sans leur cheffe de file, les Cheetahs seront terriblement handicapées en Serbie.

Ce national indoor a également été marqué par les records de Belgique du 800 m amélioré par Eliott Crestan en 1.46.11 et celui du 400 m battu par Julien Watrin en 46.15. Crestan était déjà détenteur de l’ancienne meilleure marque en 1.46.40 et a impressionné en gardant un rythme soutenu une fois qu’il s’est retrouvé seul après 400 m. Déjà qualifié pour les Mondiaux indoor de Belgrade (18-20 mars), il a entraîné dans sa foulée Aurèle Vandeputte qui, en 1.46.49, a également réussi le minimum demandé. Watrin, de son côté, a pulvérisé son ancien meilleur chrono (46.44) et a battu le vieux record détenu depuis 2003 par Cédric Van Branteghem (46.18) ; son chrono de 46.15 lui ouvre de belles perspectives pour les Mondiaux.

Nafi Thiam a fait sa seule apparition de la saison sur 60 m haies. La Namuroise, qui avait décidé d’attaquer sa première haie après sept foulées au lieu de huit, a fini 4e de la course en 8.34 (8.32 en séries), la victoire revenant logiquement à Anne Zagré (8.17) devant Noor Vidts (8.24).