Oliver Naesen: «Wout van Aert était un extraterrestre sur ce Nieuwsblad»

L’ancien champion olympique susmentionné épouse forcément cette observation, lui qui n’avait jamais bouclé son effort inaugural sur la troisième marche du podium, pour deux victoires (2016 et 2017) et deux médailles d’argent (2014 et 2019) sur la première belge. « C’est important pour le mental d’accrocher un podium lors du premier objectif de la saison », glissait le Waeslandien au sortir de la cérémonie, le faciès éclairé par un plaisir évident. « De quoi me donner de la confiance pour la suite. Je suis plutôt content de la façon dont nous avons couru. J’ai manœuvré un peu différemment par rapport aux autres favoris mais, au final, seul le résultat compte. Je vais essayer de bâtir dessus. Il y a toujours une marge de progression. L’année dernière, avec Oli’ (Naesen), nous étions déjà dans cette position mais nous n’avions rien accroché de probant », poursuit Van Av’, qui confesse par contre que contre pareil Wout van Aert, il n’avait pas les armes. « Wout a choisi le bon moment pour sortir mais il a surtout réussi à tenir après le Bosberg alors qu’on roulait derrière lui, et de manière plutôt bien organisée. Il mérite clairement sa victoire. Impressionnant… »

Fort logiquement, quand un homme écrase tout, il laisse derrière lui une myriade de malheureux. Du coup, derrière Wout van Aert, c’était soupe à la grimace de rigueur, même si le degré de déception différait évidemment d’un coureur à l’autre. Chez AG2R, par exemple, les troisième place de Greg Van Avermaet et quatrième d’Oliver Naesen résonnent plutôt comme une satisfaction. « On espère toujours mieux qu’une troisième et quatrième place mais Wout était un extraterrestre aujourd’hui », expose dans un sourire Oliver Naesen. « Franchement, on a fait le maximum. Mon boulot, à la fin, était de placer Greg pour le sprint. J’ai su garder sa roue, c’est un petit bonus. Comme j’avais dit avant la saison, il faut être heureux avec les petites performances. Du coup, deux mecs dans le Top 5, c’est pas mal. C’est une petite récompense pour tout le travail effectué cet hiver »

Sénéchal : « Avec l’équipe, on n’a pas bien couru »

Une domination implacable que reconnaît fort logiquement Florian Sénéchal. Le Nordiste, neuvième et premier Quick-Step à Ninove, est bien conscient que sa formation, habituellement dominatrice sur le pavé, n’a cette fois pas tenu la comparaison. « Avec l’équipe, on n’a pas bien couru. Après de mon côté, les jambes n’étaient pas là non plus. J’ai, comme l’année dernière en fait, fait beaucoup d’erreurs de placement. Même à la fin au sprint… Pourquoi les autres n’étaient pas là ? Kasper (Asgreen) a eu le Covid fin janvier et reprend. Yves (Lampaert) et Zdenek (Stybar), je ne sais pas. Moi, j’avais du mal à prendre des relais. Dans Grammont, j’étais présent. Dans le Bosberg, j’étais limite. À la fin, je fais ce que je peux au sprint. Van Aert était le plus fort. Quand il a attaqué, je ne pouvais pas le suivre. J’étais déjà à bloc. Mais ce n’est que la première classique, il y en a encore d’autres. Je sais que je ne suis jamais au top au début, ça se confirme aujourd’hui. Rendez-vous demain à Kuurne, puis à Nice. Après, on aura plus droit à l’erreur. »

Même son de cloche pour Yves Lampaert… septante-deuxième et contraint la plupart du temps à une poursuite inféconde. « Le plan, à la base, était d’essayer d’avoir toujours quelqu’un à l’avant, d’éviter de se retrouver en poursuite. Ça n’a pas fonctionné… », posait-il, mine fermée. « On a essayé de faire la course mais c’était difficile. Wout a été impressionnant, il a mené un gros tempo avec son équipe. Après, on a connu beaucoup de malchance au sein de l’équipe ces dernières semaines (NDLR : Covid pour Asgreen et Ballerini notamment), on espère que cela sera derrière nous pour la suite ».