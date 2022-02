Wout van Aert solidaire des victimes du conflit ukrainien: «J’espère que le bon sens l’emportera» (vidéo)

Le champion de Belgique s’est dit très content de sa prestation samedi au Circuit Het Nieuwsblad, soulignant le travail de son équipe tout au long de la journée.

« Je suis très content de ma victoire dans la course d’ouverture en Belgique, qui était ma première de la saison », a indiqué van Aert. « Je ne pensais pas que le succès allait venir aussi vite. Je savais que j’étais en forme, mais je ne savais pas vraiment quel était mon degré de forme pour la course. Je pense, notamment, que je peux encore progresser au niveau de l’intensité. Samedi, nous n’avons jamais perdu le contrôle de la situation. Le tournant de la course s’est produit dans le Berendries, quand nous avons haussé le ton, Tiesj Benoot et moi-même. Il n’y avait pas beaucoup de vent, juste un peu contraire et c’est ce qui explique que la course est restée longtemps fermée. Nous avons donc décidé de faire exploser le groupe dans le Berendries. Tiesj a fait un travail extraordinaire dans la construction de ma victoire. Je savais que le rythme allait un peu baisser avant le Bosberg et j’ai voulu me lancer dans cette côte avec un peu d’avance. Cette tactique a réussi. J’ai basculé au sommet avec un léger avantage, étonné de voir que personne ne m’avait suivi. Il ne me restait plus qu’à tout donner jusqu’au bout et ça a réussi. »