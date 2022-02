Wout van Aert donne déjà le ton

Surpuissant et bien mieux entouré que par le passé, le champion de Belgique Wout van Aert a remporté le Nieuwsblad en solitaire, devant Colbrelli et Van Avermaet. Un succès que le Campinois relativise, face aux souffrances vécues en Ukraine.

Un champion de Belgique n’avait plus gagné la course d’ouverture de la saison belge depuis 1989. Ce samedi à Ninove, le soleil a rendu le sourire au public enfin bienvenu le long des monts pavés, il a aussi donné plus d’éclat aux trois couleurs nationales, portées par un athlète d’exception. Wout van Aert, désarmant de facilité, éblouissant de puissance, a ainsi pris le relais d’Étienne Dewilde dans les annales de la classique inaugurale, ce rendez-vous atypique qui sonne les trois coups de la campagne flandrienne.

Le Campinois n’avait pas encore pris part à la moindre épreuve sur route cette saison, préférant prolonger son hiver préparatoire sur les pentes du Pico del Teide plutôt que d’emmagasiner de premiers kilomètres en compétition. Cent quarante-six jours sans dossard mais peu importe, le natif d’Herentals (27 ans) n’a nul besoin de repères précis pour se situer parmi la concurrence et déterminer lui-même les moments clés d’un scénario.