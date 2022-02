Un doublé de Michy Batshuayi offre la victoire à Besiktas

Le Diable rouge a inscrit ses 10e et 11e buts de la saison.

Invaincu depuis le 27 décembre, Besiktas continuait sur sa spirale positive en prenant les commandes rapidement dans la rencontre. Au bon endroit, Michy Batshuayi inscrivait son dixième but de la saison avant le quart d’heure (12e, 0-1).

Besiktas a pu compter sur l’efficacité de Michy Batshuayi contre Sivasspor ce samedi lors de la 27e journée du championnat de Turquie. Titulaire, le Diable rouge a inscrit deux buts pour permettre aux siens de s’imposer 2-3. Ce résultat permet au club stambouliote de remonter à la 5e place du classement avec 44 unités, à deux longueurs de la 3e place occupée par Basaksehir et Nacer Chadli.

Une avance de courte durée, puisque Sivasspor recollait par Mustafa Yatabare (26e, 1-1), avant que Rachid Ghezzal ne redonne un but d’avance à Besiktas (43e, 1-2). Une demi-heure plus tard, Batshuayi y allait de son doublé en transformant un penalty (73e, 1-3), sa onzième rose de la compétition. Les locaux réduisaient l’écart à cinq minutes du terme via un autre pénalty de Faycal Fajr (85e, 2-3), mais ils n’empêchaient pas Besiktas d’empocher les trois points.