Sclessin, une maison mal aimée par ses hôtes: le Standard est la pire formation à domicile Réputé pour sa ferveur, Sclessin ne fait plus peur aux adversaires du Standard. Pire, il semble paralyser ses acteurs principaux, de quoi offrir un bilan chiffré indigne des attentes.

Par Ludovic Baeten Publié le 27/02/2022 à 06:50 Temps de lecture: 3 min

La réception de La Gantoise, une affiche sur le papier. Moins dans les faits, tant les Rouches n’offrent qu’une timide résistance à l’opposition dans leur antre. Deux maigres victoires, obtenues dans des circonstances spéciales, de quoi en faire la pire formation à la maison de Jupiler Pro League. Des succès acquis face à Ostende via une réalisation litigieuse et contre Eupen, sur un but contre son camp. Pour sortir de son marasme, le Standard doit donc engranger des unités, et vite. Sans public cet après-midi pour l’encourager dans les tribunes, mais bien présent aux alentours du stade, pour marquer son mécontentement, et mettre la pression sur une direction qui vient de se séparer d’Alexandre Grosjean. Un énième désaveu au cours d’une saison sans saveur sportive mais bien trop pimentée en coulisses.

Plusieurs absents « Ce qui se passe autour du club n’a pas d’influence sur nos prestations. » La phrase ne sort pas d’une seule bouche mais bien de plusieurs, dans diverses langues. Car le vestiaire s’efforce de se focaliser sur ce qu’il peut influer, à savoir le cours de son championnat, avec les moyens du bord, car même les plus confiants sont en plein doute. Concernant les absences prévues contre les Buffalos, Selim Amallah, Kostas Laifis et Renaud Emond sont déjà forfaits. Gilles Dewaele est quant à lui incertain. Cela fait beaucoup, surtout dans le contexte actuel. Celui qui évoque la survie, le maintien en D1A et la ferme intention d’enfin redorer un blason sali de semaine en semaine. Pour y parvenir, il faudra vaincre, voire simplement faire preuve de rébellion. Ne plus se laisser marcher dessus chez soi. Ne pas baisser les bras au moindre coup porté sur ses fortifications. Ne pas oublier que Sclessin doit être un Enfer pour les autres et pas pour soi. Un but simple à énoncer, mais plus difficile à concrétiser. Parce que le moral est au plus bas, à tous les niveaux.