Coup d’arrêt pour Anderlecht

Peu après le nul de l’Union contre Eupen, Anderlecht a imité le leader du championnat sur la pelouse de Louvain, dans un match arrêté plus de 20 minutes suite au malaise d’un supporter emmené à l’hôpital. Murillo et… Kompany ont été exclus en fin de match.

Vendredi, en conférence de presse, Vincent Kompany avait rappelé qu’il se passait toujours un grand nombre d’événements lors des rencontres entre Louvain et Anderlecht. Difficile de donner tort au mentor des Mauves au terme d’une rencontre où le coach du RSCA a été exclu quelques instants après Murillo (88e). Et le ton a été donné dès les premiers instants.

Louvain s’est offert deux occasions énormes mais est tombé sur un Van Crombrugge en état de grâce, tant devant Maertens que face à Özkacar. Quelques secondes plus tard, Gomez trouvait le poteau et Kouamé ne pouvait pas profiter du rebond. Une entame à 100 à l’heure stoppée net par un incident en tribune : le malaise d’un supporter posté juste derrière le but de Van Crombrugge.