Trump fait l’éloge de l’«intelligent» Vladimir Poutine, critique les Occidentaux «si bêtes»

Et après une année loin du regard du public, la ferveur avec laquelle le milliardaire a été reçu montre que le parti républicain reste toujours dominé par l’aura de l’ex-président, qui n’a effectué qu’un seul mandat et a essuyé deux procès en destitution.

« Quatre ans de plus »

Le slogan « quatre ans de plus ! » a été entonné par ses supporters, qui ont applaudi à tout rompre lorsqu’il s’est élevé contre « la tyrannie woke » et la « cancel culture ».

Le milliardaire de 75 ans s’est attiré le plus d’applaudissements quand il a taxé de « connerie » le fait que les démocrates se présentent comme le parti de la démocratie, et quand il a raconté que le fondateur de Facebook, Mark Zuckerberg, « venait à la Maison Blanche et me léchait le cul ».

Il a aussi répété, sans preuve, que l’élection de 2020 avait été « truquée », et a fait des allusions à une éventuelle candidature en 2024, comme lorsqu’il a dit : « Nous l’avons fait deux fois et nous le referons », en présentant sa défaite de 2020 comme une victoire – mais il a laissé le public dans l’incertitude quant à sa volonté de défier personnellement Joe Biden pour le prochain mandat présidentiel.

L’ex-président américain a par ailleurs fait l’éloge de l’« intelligent » président russe Vladimir Poutine, qui a lancé une invasion de l’Ukraine. Il a critiqué les dirigeants occidentaux, « si bêtes ».

L’Otan « a l’air tout sauf intelligente »

L’OTAN, a dit le Républicain, « a l’air tout sauf intelligente » en frappant la Russie de sanctions au lieu de se décider à la « réduire en miettes – au moins psychologiquement ».

« Le problème n’est pas que Poutine soit intelligent, parce que bien sûr il est intelligent », a-t-il poursuivi. « Le vrai problème est que nos dirigeants soient si bêtes », a-t-il lancé, en imputant l’invasion de l’Ukraine par la Russie à la « faiblesse » de son successeur à la Maison-Blanche Joe Biden.- L’homme providentiel -

Avant l’intervention de l’ancien président, l’ambiance avait changé dans l’hôtel où se tient la convention. Ont ainsi fleuri des banderoles « Trump 2024 » – l’année de la présidentielle à venir – et des pin’s proclamant que la dernière élection, remportée par le démocrate Joe Biden, lui a été volée.

Des pancartes ne se privent par ailleurs pas d’insulter l’actuel président.

Partout, des personnes arborent des casquettes avec le slogan phare de Donald Trump, « Make America Great Again » (Rendre à l’Amérique sa grandeur). Etudiants, couples avec enfants, personnes âgées, ils sont tous venus pour lui.