La joueuse de tennis Dayana Yastremska se confie sur sa fuite de l’Ukraine vers la France : «c’était glaçant»

Plus loin dans la lettre, elle explique comment son père a décidé qu’elle devait quitter l’Ukraine sur le champ, avec sa sœur et sa mère : « mon père a décidé de nous faire quitter le pays, ma mère, ma petite sœur Ivanna et moi, par tous les moyens possibles. À tout prix. On a fait nos valises en vitesse et on est partis en direction de la Roumanie ». Finalement, Dayana Yastremska a rejoint la ville Bucarest après un voyage en voiture, à pied mais aussi en bateau.

Samedi, la joueuse de tennis ukrainienne Dayana Yastremska avait parlé ouvertement de la façon dont elle s’est échappée d’Ukraine lors de l’attaque de l’armée russe. « Après avoir passé deux nuits dans le parking souterrain, mes parents ont pris la décision de nous faire sortir d’Ukraine avec ma petite sœur à tout prix », a écrit la jeune femme de 21 ans sur Instagram. Visiblement, ses parents, eux, sont restés sur place. « Maman, papa, nous vous aimons beaucoup, portez-vous bien !!! J’aime mon pays ! Ukrainiens, prenez soin de vous ! »