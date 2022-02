Rallye de Suède : Thierry Neuville profite de l’abandon d’Elfyn Evans et grimpe en deuxième position après la première boucle de ce dimanche

Thierry Neuville (Hyundai i20 N Rally1) a grimpé d’une position et occupe désormais le 2e rang du rallye de Suède, deuxième manche du championnat du monde WRC, après la première boucle dominicale. Neuville et son copilote Martijn Wydaeghe pointent à 24.7 du leader, le Finlandais Kalle Rovanperä (Toyota GR Yaris Rally1).

De son côté, Neuville a signé le 2e temps de la première spéciale du jour, à 2.2 secondes de Rovanperä . «Je n’ai pas eu une spéciale parfaite, on doit travailler sur le châssis et je pense qu’on va continuer à pousser», a-t-il déclaré à l’arrivée. Il n’a ensuite pas fait mieux que le 6e chrono dans l’ES17, à 4.1 secondes du scratch signé par son équipier estonien Ott Tänak. «Je ne me sens pas en confiance avec les freinages, j’ai perdu un peu de temps», a-t-il concédé.

Neuville va devoir se battre jusqu’au bout pour conserver sa deuxième place car l’écart avec le Finlandais Esapekka Lappi (Toyota GR Yaris Rally1) n’est que de 3.2 secondes.