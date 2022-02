Ancien boxeur et actuel maire de Kiev, Vitali Klitschko est prêt à «défendre Kiev, les armes à la main»

Avant l’invasion de la Russie, l’ancien boxeur, désormais maire avait prévenu : « Je défendrai Kiev, les armes à la main. Je m’entraîne tout le temps, je fais des formations en tant qu’ancien officier et chef de la défense territoriale. Je n’ai pas perdu mes acquis, je me perfectionne tout le temps. Je sais tirer avec presque toutes les armes. »

Très populaire en Ukraine, Vitali Klitschko n’hésite pas à utiliser les réseaux sociaux pour sensibiliser le monde et appeler à l’aide. Récemment, Vitali et son frère Wlavidmir ont publié une vidéo sur Instagram : « Nous devons rester unis face à cette agression, contre l’agression russe. Ne laissez pas cela se produire et continuer cela en Ukraine. Ne laissez pas cela se produire en Europe, à la fin, dans le monde entier. Unis, nous sommes forts. Soutenez l’Ukraine. »