F1 : dernière écurie à ne pas avoir dévoilé sa voiture, Alfa Romeo présente sa livrée 2022 (vidéo)

Alfa Romeo a été la dernière des dix écuries du championnat du monde de Formule 1 à présenter sa monoplace pour la saison 2022. La C42 sera pilotée par le Finlandais Valterri Bottas, arrivé de Mercedes, et Zhou Guanyu, le premier Chinois en F1.

La monoplace, aux teintes rouges et blanches, sera équipée d’un moteur Ferrari. La saison dernière, Alfa Romeo a terminé à la 9e place du classement des constructeurs avec le Finlandais Kimi Raikkönen et l’Italien Antonio Giovinazzi. L’arrivée de Bottas, 10 victoires au compteur, a permis à l’écurie de mettre la barre plus haut.