Le magnifique geste d’Elina Svitolina pour l’Ukraine: elle va donner ses futurs gains en tournoi pour aider l’armée et les causes humanitaires

Ce dimanche après-midi, la joueuse de tennis ukrainienne Elina Svitolina a annoncé dans une lettre très touchante qu’elle ferait don de ses gains dans les prochains tournois à des causes militaires et humanitaires pour soutenir sa patrie, l’Ukraine, après l’invasion de la Russie.

L’actuelle 15ème mondiale a rappelé à quel point l’Ukraine lui manquait et toute l’importance de sa terre natale : « Je suis loin de toi, loin de mes proches, de mon peuple mais mon cœur n’a jamais été aussi chaud et rempli de ton âme. C’est difficile d’exprimer à quel point tu es spéciale. Pour moi, tu es forte, belle et unique. Tu m’as tout donné et j’aime chaque partie de toi : ta culture, ton éducation, tes paysages, tes mers, tes villes, ta population. Mon peuple. »