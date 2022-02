Ligue 1: Monaco et Clement surpris à domicile par Reims avec Faes et Busi

Privé de Benoît Badiashile, Myron Boadu, Krépin Diatta, Cesc Fabregas, Radoslaw Majecki (blessés) ainsi que d’Aurélien Tchouaméni et Caio Henrique (suspendus), Philippe Clement a opté pour un 4-4-2 et a associé Wissam Ben Yedder à Kevin Volland devant. A Reims, Wout Faes, capitaine en l’absence de Yunis Abdelhamid, et Maxime Busi ont joué dans l’axe de la défense tandis que Thomas Foket, blessé, était absent.

Les Assémistes ont dominé la première mi-temps sans parvenir à concrétiser leur supériorité notamment dans les premières minutes. Après une entame très délicate, les Rémois se sont plus projeté vers l’avant et ont hérité de la plus grosse occasion de but mais Mitchell van Bergen a perdu son duel face à Alexander Nübel (31e).