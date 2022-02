Drôme Classic: le Danois Jonas Vingegaard s’impose en homme costaud

Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma) a remporté la 10e édition de la Drôme Classic (1.Pro), disputée dimanche sur 191,5 km avec départ et arrivée à Étoile-sur-Rhône en France. Le coureur danois de 25 ans l’a emporté avec 3 secondes d’avance sur les Français Guillaume Martin (Cofidis) et Benoît Cosnefroy (AG2R-Citroën).

L’Espagnol Juan Ayuso (UAE Team Emirates), 4e à 21 secondes, et le double champion du monde français Julian Alaphilippe (Quick-Step Alpha Vinyl), 5e à 29 secondes, complètent le top 5 d’une épreuve dont le premier belge est Floris De Tier (Alpecin-Fenix), 13e à 38 secondes.

Jonas Vingegaard a enlevé sa 6e victoire en carrière. Il avait décroché la première en s’adjugeant la 6e étape du Tour de Pologne en 2019. L’année dernière, il avait remporté la 5e étape du Tour des Emirats arabes unis, les 2e et 4e étapes et le classement final de la Semaine Internationale Coppi et Bartali. Il succède à l’Italien Andrea Bagioli au palmarès de la Drôme Classic, une course remportée une seule fois par un Belge, Sébastien Delfosse, en 2017.