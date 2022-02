Invasion de l'Ukraine - Fermeture de l'espace aérien belge: chômage économique pas exclu à Liege Airport (2)

Ce dernier accueille sur son tarmac deux compagnies cargo russes: Atran qui opère entre trois et six vols par semaine à Liège et Airbridge Cargo, qui assure 11 vols hebdomadaires.

"En 2021, Liege Airport a traité 1,4 million de tonnes de marchandises, dont 86.000 tonnes sont à mettre au crédit d'Airbridge Cargo, soit environ 6% du tonnage total de l'aéroport. Ce n'est pas anodin", a précisé le responsable.