Maladie de Huntington: l’espoir est dans la manipulation génétique

Ensemble, on est plus forts. C’est le message que je souhaite faire passer en cette Journée mondiale des maladies rares. Grâce à l’initiative de Marjorie, la veuve du chanteur et compositeur américain Woody Guthrie, décédé en 1967 de la maladie de Huntington, la lutte contre la maladie est coordonnée au niveau mondial. Les familles se regroupent au sein d’associations qui travaillent en commun pour s’entraider et venir en aide aux patients, pour échanger des bonnes pratiques, pour plaider leur cause auprès des pouvoirs publics et pour faire avancer la recherche. Laquelle est coordonnée dans une sorte d’institut de recherche à but non lucratif qui fait le lien avec le monde universitaire et les firmes pharmaceutiques, pour éviter qu’une même recherche soit entamée simultanément en plusieurs endroits du monde. »