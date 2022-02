Wolverhampton et Leander Dendoncker à nouveau freinés dans leur course à l’Europe

Battu 2-1 par Arsenal jeudi, Wolverhampton a subi un nouveau coup d’arrêt dans sa course à l’Europe dimanche en s’inclinant 1-0 à West Ham, lors de la 27e journée du championnat d’Angleterre.

Leander Dendoncker a disputé l’intégralité de la rencontre avec les Loups, qui se retrouvent 8e avec 40 points, à cinq unités d’Arsenal (6e), qui a disputé deux matches de moins. Grâce au but de Tomas Soucek (59e, 1-0), les Hammers se hissent en 5e position avec 45 points tout comme Arsenal mais avec trois matches de plus.

Aux Pays-Bas, le PSV est allé s’imposer 1-2 au Sparta Rotterdam, qui s’est retrouvé à dix à la suite de l’exclusion d’Arno Verschueren (54e). Au moment où notre compatriote a quitté le terrain, son équipe menait 1-0 grâce à un but Lennart Thy (32e, 1-0). Le club d’Eindhoven a alors changé la donne par Mauro Junior (60e, 1-1) et Ritsu Doan (68e, 1-2), qui avait remplacé Yorbe Vertessen à la mi-temps (46e). Au Sparta, Michael Heylen est resté sur le banc tout comme Johan Bakayoko dans l’autre camp. Au classement, le PSV est deuxième avec 55 points, à deux unités de l’Ajax, qui se déplace à GA Eagles (16h45). Le Sparta (17 points) est toujours 17e et premier descendant.