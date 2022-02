D1A: en supériorité numérique pendant toute une mi-temps, le Standard s’incline face à La Gantoise (0-1)

Dans un stade sans supporters, le Standard s’est incliné 0-1 lors de la 29e journée de championnat face à La Gantoise, réduite à dix suite à l’exclusion de Vadis Odjidja (45e+1). Le 14e but de Tarik Tissoudali (88e) permet aux Buffalos (49 points, 5e) de revenir à trois unités d’Anderlecht (4e). Le Standard (29 points, 14e) n’a plus qu’un objectif: éviter le retour de Seraing (17e), qui compte sept points de moins avant son déplacement à Zulte Waregem (21 heures).

Privé de Renaud Emond, Selim Amallah et Kostas Laifis (blessés) et de Niels Nkounkou (suspendu), Luka Elsner a fait confiance à Damjan Pavlovic, Moussa Sissako, Gojko Cimirot et Abdoul Tapsoba et a relégué Nathan Ngoy, Samuel Bastien et Aron Donnum sur le banc. A Gand, Hein Vanhaezebrouck, qui devait se passer de Matisse Samoise et de Julien de Sart suspendus, a titularisé Bruno Godeau et Nurio et a écarté Jordan Torunarigha. Soutenus par leurs fans, qui ont lancé des pétards à l’extérieur du stade, les Rouches se sont portés dans le camp adverse. La première intervention énergique a toutefois été pour Arnaud Bodart, qui a anticipé sur un ballon d’Odidja dans le dos de la défense pour Tissoudali (7e).