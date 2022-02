Fumigènes, chants, banderoles… Malgré le huis clos, les supporters du Standard se font entendre avant le match face à La Gantoise (vidéos)

Par Alexandre Cuitte avec Ludovic Baeten et Didier Schyns

L’éviction d’Alexandre Grosjean de son poste de CEO du Standard n’a visiblement pas apaisé la colère des supporters liégeois. À l’occasion de la réception de La Gantoise, les Ultras Inferno et le PHK ont décidé de manifester leur colère face à la crise qui semble ancrée dans le club principautaire depuis maintenant plusieurs mois. Plusieurs centaines de supporters se sont donc rassemblés aux abords du stade peu avant le coup d’envoi, munis de banderoles et de fumigènes, comme on peut le voir sur les vidéos.