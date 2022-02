Union: dure, la vie sans Undav et Vanzeir

L’Union qui domine, mais l’Union qui bute sur une équipe d’Eupen venue à Saint-Gilles pour prendre « un point important », selon les mots de Michael Valkanis, voilà un scénario de match auquel on pouvait forcément s’attendre samedi après-midi. Forcément, car sans ses deux meilleurs buteurs, tous deux suspendus, le leader du championnat, meilleure attaque de la compétition (62 buts), n’avait pas tous ses atouts en main. « Mais c’est trop facile de diminuer ainsi le mérite des autres joueurs », a rapidement répliqué Felice Mazzù qui, non sans une pointe d’agacement, a indirectement demandé que l’on ne réduise pas le succès de son équipe aux seules performances de Deniz Undav et Dante Vanzeir. « Certains joueurs n’ont pas reçu le même temps de jeu cette saison, et n’ont donc pas la même confiance », a-t-il aussi souligné.