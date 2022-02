Basket: les Belgian Lions veulent leur revanche

Battue d’un point (65-66) vendredi par la Lettonie, l’équipe nationale masculine, privée de son axe Van Rossom – Bako, tous deux blessés, poursuit la première des deux phases des qualifications pour la Coupe du Monde 2023 ce lundi (18H30, en direct sur Divertissez-VOO) face au même adversaire, mais cette fois à Riga, où on annonce plus de 6.000 supporters dans la salle où les Lions avaient forcé l’un de leurs plus beaux exploits, en battant la Lituanie à l’Euro 2015 sur un ultime panier de Lojeski. Mais pour que la chance leur sourie à nouveau, les Belges, qui ont remplacé Jean Salumu (blessé au dos) par Vincent Kesteloot et récupèrent Jean-Marc Mwema (dos), vont devoir retrouver leur dimension collective et leur intensité défensive d’entrée de match au-delà de leur adresse. Car s’ils ont frôlé le parfait « hold-up » à Mons, c’est après avoir été menés de 18 points à la pause (25-43), tout en étant limités à 21 % de tirs à 3 points (5 sur 24) et à 52 % (14 sur 27) aux lancers-francs. Toujours première, grâce à un average positif cumulé avec la Serbie et la Lettonie revenues à égalité (2-1), la Belgique doit terminer dans le trio de tête d’un groupe A où la Slovaquie a perdu ses trois matchs pour rallier une nouvelle poule de 6 où les résultats acquis lors de la première phase, qui se conclura le 30/6 face aux Slovaques et le 3/7 à Belgrade, risquent d’être déterminants.