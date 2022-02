Prix de l’énergie: quelque 6.000 personnes manifestent contre la hausse des factures énergétiques

Quelque 6.000 personnes, selon la police, ont manifesté ce dimanche dans le centre de Bruxelles, à l’initiative du PTB, contre la hausse des factures énergétiques.

«Ces milliers de personnes - 10.000 selon le PTB, NDLR -, c’est un signal très fort. Les gens me disent qu’ils ont annulé leurs vacances cette année et qu’ils doivent utiliser leurs économies pour payer leurs factures d’énergie. Il est temps que le gouvernement prenne des mesures sérieuses. Il faut baisser la TVA à 6% sur l’électricité et le gaz de manière structurelle, maintenant», a pointé le président du PTB, Raoul Hedebouw, à l’issue de la manifestation.