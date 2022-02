Ericsson a collaboré avec l’Etat islamique pour développer ses activités en Irak

La meilleure méthode pour éviter les coups, c’est de les anticiper. Et ça, Börje Ekholm l’a bien compris. Quand le CEO du géant Ericsson, spécialiste des réseaux de télécommunications, a vu passer dans un mail la liste de questions de l’ICIJ, le consortium des journalistes d’investigation à qui l’on doit notamment LuxLeaks et les Panama Papers, il a opté pour une parade. Les questions du collectif, dont fait partie Le Soir, portaient sur un rapport interne ayant fuité. On y découvre des dizaines de millions de dollars de paiements suspects réalisés par la multinationale suédoise en Irak, pays où elle déployait ses réseaux. Caisses noires, voyages offerts à des fonctionnaires, transactions avec des représentants de Daesh… Entre 2011 et 2019, la société Ericsson semble, selon ce rapport interne, être incapable de justifier une série de dépenses irakiennes. Mais au lieu de répondre aux questions du consortium, Börje Ekholm a décidé de jouer la carte des aveux précipités.