Le fonds norvégien va voter contre la rémunération du patron d'Apple

Le fonds pétrolier, le plus richement doté au monde avec des actifs de plus de 1.100 milliards d'euros, va également soutenir des motions d'actionnaires réclamant notamment plus d'efforts en matière environnementale et sociale, indique-t-il sur son site.

Tim Cook, qui a fêté en 2021 son 10e anniversaire à la tête du géant américain, a reçu 98,73 millions de dollars en salaires, intéressement et actions l'an dernier, soit plus de six fois plus qu'en 2020.