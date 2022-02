Hockey sur gazon: le Léopold mène toujours la danse

Orée – Léopold : 2-5. Le club ucclois a remporté un 8e succès (en 13 rencontres) en faisant parler son expérience et surtout son réalisme dans le cercle de l’Orée, privé de John-John Dohmen (orteil cassé). Avant la pause, les visiteurs faisaient parler la poudre via Tom Boon qui démontrait une fois de plus son sens du but en inscrivant 2 buts (19e et 26e sur stroke). Les joueurs de Xavier De Greve étaient punis à 2 reprises alors qu’ils semblaient pourtant prendre le contrôle des opérations durant ces 35 premières minutes. Après la pause, le club de Woluwe-Saint-Pierre tentait de corriger le tir mais, une fois de plus, il était puni sur un nouveau moment de flottement défensif. En moins de 60 secondes, Tanguy Zimmer (43e) puis Arthur Verdussen (44e) frappaient coup sur coup et précipitaient déjà la fin des espoirs de leurs adversaires du jour. Tomi Domene redonnait un élan à ses partenaires en convertissant un penalty (48e) mais, 10 minutes plus tard, la carte jaune de l’international français, Amaury Bellenger, mettait un terme aux derniers espérances locales. A la 60e minute, Tom Boon s’offrait le triplé sur penalty et creusait encore un peu plus l’écart au classement des buteurs avec 30 réalisations. Le but de Tomi Domene, sur penalty, à la toute dernière seconde de jeu comptait uniquement pour les statistiques.

Herakles – Waterloo Ducks : 1-2. Excellente opération pour les Brabançons qui profitent des faux-pas conjugués du Racing et du Dragons pour s’emparer de la 2e place du classement à l’issue de cette 14e journée. William Ghislain avait donné l’impulsion aux visiteurs dès la 10e minute avant que Gauthier Boccard ne double l’avance des siens en première période, sur penalty. Le Watducks dominait calmement les échanges et ne semblait pas être en mesure de pouvoir être rejoint. Mais, en toute fin de rencontre, Arno Van Dessel réduisait la marque pour les Lierrois qui poussaient et qui étaient finalement à 2 doigts de créer, également, la surprise.