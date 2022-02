Rallye de Suède: Thierry Neuville, l’invité surprise

Il ne faut surtout pas bouder son plaisir, et donc se réjouir de la 2e place acquise par Thierry Neuville en Suède, de même que celle qu’il occupe désormais au championnat. Les deux fois derrière Kalle Rovanpera. Du côté d’Umea, le plus jeune vainqueur de l’histoire du championnat du monde des rallyes - c’était l’an dernier, en Estonie, alors qu’il avait 20 ans et 290 jours -, a construit une course solide, et surtout été épargné par les problèmes, ce qui aura été loin d’être le cas de la plupart de ses concurrents. Mais au final, le jeune Finlandais n’a pas démérité pour remporter sa deuxième victoire en WRC, vingt et un an après le seul succès à ce niveau remporté par son père Harri, en 2001 sur Peugeot. Classé 4e au Monte-Carlo, c’est en toute logique qu’il a délogé les deux vétérans Loeb et Ogier, des avant-postes au championnat, où il devance Neuville de 14 points.