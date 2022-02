La FIFA prend position: la Russie devra jouer sous bannière neutre, les matches à domicile sur terrain neutre

La Fédération internationale de football (Fifa) a imposé dimanche à la Russie de jouer ses matches sous bannière neutre et de disputer ses rencontres à domicile hors de son territoire, suite à l’invasion de l’Ukraine.

L’hymne et le drapeau russes seront par ailleurs bannis des compétitions internationales, a annoncé la Fifa, qui se réserve le droit de prendre « des sanctions additionnelles, y compris une exclusion potentielle des compétitions », alors que l’exclusion des Russes du Mondial a été évoquée ces dernières heures, notamment par la Fédération française.

Ces décisions, attendues par le monde sportif depuis plusieurs jours, ont été prises «à l’unanimité» par le bureau du Conseil de la Fifa, précise l’instance.

Elles font toutefois planer le doute sur le sort des barrages du Mondial, fin mars, car la Pologne, qui doit affronter la Russie le 24, a prévenu qu’elle refuserait de disputer la rencontre.

La Suède et la République tchèque, qui pourraient aussi devoir défier les Russes quelques jours plus tard en finale de ces barrages, ont également prévu d’en faire de même, selon des communiqués de leurs fédérations.

La Fifa «a pris bonne note» de ces positions et a «engagé le dialogue» avec les fédérations concernées, dans le but de «trouver des solutions appropriées et acceptables».

Noël Le Graët, le président de la Fédération française, celle des champions du monde 2018, a affirmé dimanche qu’il ne s’opposerait pas à une exclusion russe de la Coupe du monde.