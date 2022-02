Liverpool remporte la Coupe de la Ligue en battant Chelsea après une folle séance de tirs au but

Après la Coupe du monde des clubs, remportée en début de mois, Romelu Lukaku et Chelsea ne sont pas parvenus à s’imposer lors de la finale de la Carabao Cup face au Liverpool de Divock Origi (0-0, 11 tab à 10).

Les deux Diables Rouges sont entrés au jeu en cours de rencontre, Lukaku à la 73e minute, Origi à la 97e, et ont chacun inscrit leur tir au but. Le gardin Kepa Arrizabalaga, monté juste avant la séance, est le seul des 22 joueurs à avoir échoué lors de la terrible épreuve. Lukaku a également inscrit un but, annulé pour une position de hors-jeu.