Kuurne-Bruxelles-Kuurne: Jakobsen devance Ewan, cela promet pour la suite!

Le scénario de sprint final à Kuurne-Brussel-Kuurne s’est vérifié dimanche avec la victoire du Néerlandais Fabio Jakobsen devant l’Australien Caleb Ewan et le Français Hugo Hofstetter.

Le week-end d’ouverture, d’une qualité exceptionnelle à l’image de la pureté d’un ciel enfin repeint à la bonne couleur n’a toléré aucune improvisation, aucune latitude des ténors à l’égard des audacieux. À l’image du boulot conclu la veille avec panache par Wout van Aert, les sprinters ont utilisé à merveille le terrain de Kuurne, plus propice à leurs desseins. Les chevaux au galop, on connaît cela assez bien dans le coin et, pour le coup, les deux meilleurs étalons de la discipline ont saisi l’opportunité de s’offrir leur premier duel de la saison.