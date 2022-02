SC Charleroi: le succès au Beerschot doit servir de déclic

Mené et mis la tête sous l’eau par les éléments contraires, le Sporting de Charleroi a su réagir vendredi soir au Kiel. Edward Still espérait que le groupe sambrien puisse avancer grâce à ce succès.

S’il était une constante entre la saison dernière et celle-ci, c’est que le Sporting de Charleroi ne parvenait pas à renverser une situation compromise en cours de match. Vendredi, les Carolos d’Edward Still ont mis fin à cette série très négative. Pour la première fois de la saison, ils sont en effet parvenus à l’emporter après avoir été dos au mur. Pourtant, outre le score défavorable de 2-1, les Sambriens ont également dû lutter contre les événements puisque le T1 brabançon du matricule 22 avait dû procéder à deux changements alors que le marquoir indiquait 0-1 à la 20e minute de jeu suite aux blessures rapides de Bessilé et Koffi. Dans la foulée, les Rats faisaient 1-1 et prenaient le contrôle du match jusqu’à l’heure de jeu. « Il y a eu 20, 25 minutes pendant lesquelles le Beerschot était la meilleure équipe sur le terrain », reconnaissait Edward Still après « un match plein de faits de jeu difficiles à gérer pour le collectif ».