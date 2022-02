Caleb Ewan, deuxième de Kuurne-Bruxelles-Kuurne, «en préparation pour Milan-San Remo»

Le sprinter de Lotto-Soudal s’estime satisfait de sa condition actuelle. Il a pointé Milan-San Remo dans son agenda. « Je n’étais pas bien placé dans le dernier virage à Kuurne et j’ai dû faire un effort pour remonter en vue du sprint », a expliqué Caleb Ewan. « Reprendre plusieurs places m’a coûté beaucoup d’énergie, ce qui m’a manqué face à Jakobsen. Mon équipe a aussi dû beaucoup travailler pour revenir sur les trois derniers rescapés de l’échappée, que nous n’avons récupérés qu’à quelques centaines de mètres de l’arrivée.

Caleb Ewan disputera Milan-San Remo le 19 mars avec ambition. « Je suis content de ma condition actuelle. J’ai pu franchir toutes les bosses de Kuurne-Brussel-Kuurne et je pense que c’est une préparation idéale en vue de Milan-San Remo. Je participerai à Tirreno-Adriatico (7-13/03), une course qui me servira à peaufiner ma top-condition ».