Le président ukrainien Zelensky, l’ancien comique devenu chef de guerre résolu

Toute ma vie, j’ai essayé de faire sourire les Ukrainiens », avait lancé Volodymyr Zelensky le 21 avril 2019 lors de sa prestation de serment comme président ukrainien. « Dans les cinq années qui viennent, je vais tout faire pour que vous, les Ukrainiens, ne pleuriez pas. » Un engagement qu’il n’a malheureusement pas pu tenir : la guerre lancée en Ukraine par Vladimir Poutine a déjà fait couler beaucoup de larmes et de sang.

Mais, grâce à ses messages vidéo fermes et résolus depuis le terrain ukrainien, le jeune chef de l’Etat (44 ans) qui y est apparu vêtu de kaki et mal rasé, s’est taillé une stature d’homme de la situation. « Je suis là. Nous ne déposerons pas les armes. Nous défendrons notre Etat, notre territoire, notre Ukraine, nos enfants », a-t-il ainsi lancé samedi matin depuis une rue du centre de Kiev, après avoir refusé la proposition américaine d’une évacuation pour sa famille et lui.