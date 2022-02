Le traumatisme de Varsovie

Les mémoires sont marquées au fer rouge et la douleur n’est pas toujours apaisée, 77 ans plus tard. Dans l’histoire complexe et torturée de la Pologne avec la Russie, les plaies de l’insurrection de Varsovie sont toujours ouvertes.

En août 1944, la Pologne est sous le joug nazi. Le pays a profondément souffert de l’occupation mais les Polonais n’entendent pas se laisser faire. A quelques mois de la défaite d’Hitler et avec l’avancée de l’armée rouge, la résistance polonaise tente le tout pour le tout. Notamment pour éviter de passer d’un joug à l’autre et essayer de préserver son indépendance face à Staline.