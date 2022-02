Schreuder et… Kovac font mieux que Clement

Le 3 janvier dernier, c’est un coup de tonnerre qui frappait le FC Bruges quand on apprenait le départ de Philippe Clement à Monaco. La succession du coach ayant remporté les trois derniers championnats (un avec Genk, deux avec Bruges) s’annonçait délicate. Deux mois plus tard, les Brugeois se portent mieux avec Alfred Schreuder (2,12 points par match) qu’avec Philippe Clement (1,90), et les Monégasques avancent moins vite avec ledit Clement (1,28 point par match après la défaite de ce dimanche face à Reims) qu’avec son prédécesseur, Niko Kovac (1,52).